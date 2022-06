L'assessore regionale Nicola Caputo live nella webtv del Mattino: forum dall'agricoltura alla siccità in Campania

Continuano i forum del Mattino con gli assessori della Regione Campania. Oggi è la volta di Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della giunta De Luca.

“Terra dei fuochi”: questione roghi ed incendi in Campania

L'assessore riferisce «Non parlerei più di terra dei fuochi solo ed esclusivamente per la nostra regione, dobbiamo ricordarci che il fenomeno sussiste anche al nord. La terra dei fuochi non ha ripercussioni nel settore agricolo. L'unico male è il clamore che la questione che ha portato, una questione che ha danneggiato la nostra regione in termini di immagine. Per pochi balordi parliamo tutti un grande prezzo. Adesso dobbiamo invertire la tendenza, dimostrare che i prodotti agricoli sono tutelati assieme ai consumatori».

Brucellosi in Campania

«La brucellosi non esiste solo in Campania ma in tutto il mondo. L'obiettivo ad oggi è la salute dei cittadini nonchè la tutela dei prodotti campani, come la mozzarella di bufala, al terzo posto nella classifica dei migliori prodotti italiani. Il paino per debellare riguarda l'aspetto tecnico, necessitiamo di un piano ben preciso. Io mi rivolgo ai consumatori, parlo agli agricoltori con il supporto della scienza».