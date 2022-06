Regione Campania, ecco i temi del question time del 24 giugno

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà venerdì 24 giugno 2022 dalle 11 alle 13 per il question time. Varanno discusse le seguenti interrogazioni: “Ciclo regionale dei rifiuti in Campania” ad iniziativa della consigliera Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) e indirizzata all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola; “Chiarimenti in merito alla delibera di Giunta regionale n. 272 del 22 giugno 2021, sviluppo ed incremento del sistema Istituti tecnici superiori della Campania” presentata dalla consigliera Bruna Fiola (Pd) all’indirizzo dell’assessore regionale all’istruzione Lucia Fortini; “Ultima sentenza del Tar e gestione dello stadio Collana di Napoli” a iniziativa della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) diretta all’assessore regionale al Demanio Antonio Marchiello.

Le altre interrogazioni iscritte all’ordine del giorno sono rivolte al presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e riguardano i seguenti temi: “Sistema di trasporto Hiper Transfer” del consigliere Vincenzo Santangelo (Iv); “Chiarimenti procedure autorizzative e pianificazione degli impianti di cremazione Legge n. 130 del 30 marzo 2001 art. 6” del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione); “Regolamento disciplina formazione elenchi provinciali psicologi e gestione incarichi convenzionali comma 3 art. 1 della legge regionale n. 35/2020” del consigliere Michele Schiano Di Visconti (FdI), “Riapertura ambulatorio Stp – Eni (Stranieri Temporaneamente Presenti e Europei Non Iscritti) Presidio Ospedaliero San Gennaro e potenziamento Stp-Eni Asl Napoli 1” della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto); “lavoratori ex Giraservice società consortile ARL” del consigliere Gennaro Saiello (M5s).