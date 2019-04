Pd, l'ex procuratore antimafia Franco Roberti capolista al Sud

Il leader del Pd Nicola Zingaretti con una nota ha comunicaton che sarà il magistrato Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, il capolista del Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud alle Europee. «La lotta alle mafie e alla criminalità organizzata é una nostra priorità, e con Roberti nostro capolista nella circoscrizione Sud avrà una nuova forza anche in Europa. La scommessa della lista unitaria e aperta si sta sempre più concretizzando come occasione di incontro e di unione dell'Italia che crede nel cambiamento, nella necessità di ricostruire la fiducia e che vuole contare in Europa». Così il segretario Pd Nicola Zingaretti in un comunicato in cui annuncia che il capolista della lista Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Sud sarà Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia.

Lunedì 8 Aprile 2019, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 16:54

