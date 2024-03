Caivano, il prefetto al Parco Verde: «La cornice della legalità sia all'orizzonte»

Stato e chiesa fanno sentire la loro presenza al Parco Verde di Caivano. Don Maurizio Patriciello, parroco del rione, ha ospitato il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo e il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Fedeli e non sono accorsi ad ascoltare, perché la speranza non ha mai lasciato le palazzine popolari. La chiesa era gremita, questa sera, in un silenzio quasi anomalo.

Il prefetto ha lanciato il suo messaggio rivolto al futuro: «Sono certamente momenti di difficoltà, ma di sicuro non peggiori di tanti che ognuno di noi ha passato nei decenni trascorsi. È un momento da cui dobbiamo saperci rialzare e le istituzioni vi accompagnino in questa grande sfida, purché la cornice della legalità sia all’orizzonte e non il contrario».

Al termine dell’incontro, la comunità ha donato le uova pasquali al vescovo e al prefetto. A quest’ultimo, inoltre, è stato consegnato anche un crocifisso. La serata si è conclusa con la benedizione di monsignor Spinillo.