Piantedosi, incontro coi sindaci di Napoli, Roma e Milano su trasporti e polizia negli ospedali

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia Coisp: «Andremo avanti sui temi delle grandi aree metropolitane, ci siamo concentrati su Milano, Roma e Napoli ma già in settimana, anche per loro richiesta, avremo un incontro in videoconferenza con tutte le altre aree metropolitane del paese».

«Con il forum per le aree metropolitane - ha ricordato Piantedosi - stiamo affrontando diversi temi che riguardano le città e mettendo in campo risposte come le operazioni ad alto impatto nelle zone dove c'è maggiore concentrazione di persone e dei fenomeni delittuosi, per esempio le stazioni ferroviarie di Milano e Roma».

«Stiamo progressivamente ripristinando - ha aggiunto - i posti di polizia negli ospedali, al momento siamo al 30% del totale»