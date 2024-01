Napoli, il prefetto Di Bari incontra l'ambasciatore del Vietnam Duong Hai Hung: cordialità e cooperazione

Questa mattina, presso la sede del Palazzo del Governo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha ricevuto l'ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung.

«Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, temi d'interesse comune tra i due Paesi, quali la cooperazione nei campi dell'economia, in special modo nei setori dell'import-export, della cultura e del turismo», è scritto in una nota.

«Si è altresì concordato sul reciproco impegno a ricercare ulteriori occasioni e modalità per lo scambio di esperienze e ad intensificare i già proficui rapporti di collaborazione tra le due istituzioni», conclude la nota.