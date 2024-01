Napoli, emergenza rifiuti e invasioni di topi a via Carriera Grande

La situazione attuale di via Carriera Grande non è paragonabile alle crisi dei rifiuti dei primi anni 2000 ma poco ci manca. Montagne di rifiuti che sovrastano i cassonetti, marciapiedi ingombri di spazzatura al punto da diventare quasi del tutto intransitabili e residenti che riprendono affranti dai loro balconi branchi di topi che sciamano allegramente nella spazzatura accumulata per giorni e giorni.

Questo è quello che stanno denunciando da alcune settimane i residenti della zona, che segnalano come il sistema di raccolta dei rifiuti in questa area della città stia andando letteralmente in tilt a causa di scelte organizzative a dir poco inspiegabili.

Ma per inquadrare correttamente la questione è necessario fare un piccolo passo indietro e arrivare alla pianificazione dei lavori Unesco per la riqualificazione di alcune strade del centro storico della città. La vicina via Alessandro Poerio è una delle strade interessate dagli importanti lavori di riqualificazione. Proprio a causa dei lavori Unesco, però, i cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati sono stati quasi del tutto rimossi, obbligando così gli abitanti di via Poerio a recarsi altrove per gettare via i rifiuti.

E il "congestionamento" totale dei cassonetti di via Carriera Grande è servito.

Per saturare completamente i cassonetti, infatti, è bastato pochissimo, venendosi a creare così le condizioni per la crescita delle orrende montagne di sacchetti che in alcuni periodi arrivano persino a nascondere alla vista gli stessi bidoni. Una occasione imperdibile per le folte colonie di topi che popolano il sottosuolo e che vengono alla luce attirate dall'enorme quantità di cibo in decomposizione.

Chi può cerca di "arrangiarsi" con mezzi fai da te, spargendo veleno - cosa peraltro vietata dai regolamenti comunali - o cercando di scacciare i ratti con getti d'acqua dall'alto, ma si tratta di piccoli palliativi che non sortiscono l'effetto sperato. La frittata ormai è fatta e per risolvere definitivamente il problema oltre ad una radicale riorganizzazione del servizio di raccolta da parte di Asìa, si rende necessario un intervento di derattizzazione da parte di Comune e Asl.

«Da quando hanno rimosso i cassonetti a via Poerio - denuncia Andrea Cristiani del comitato Vasto-Nolana - via Carriera Grande si è trasformata in una vera e propria discarica. Ogni giorno riceviamo foto e video girati dai cittadini sempre più impotenti di fronte ad una situazione che sembra essere sfuggita di mano agli enti competenti. Sono mesi che chiediamo il ripristino dei cassonetti mancanti ed il potenziamento del servizio di raccolta, ovviamente senza ricevere alcuna risposta in merito. Le istituzioni devono intervenire - continua Cristiani - non possono girarsi dall'altra parte o semplicemente fingere che il problema non esista. E in questo caos si rende estremamente urgente una ordinanza da parte del Comune che preveda il ripristino dei cassonetti mancanti anche in base al numero di cittadini residenti che sversano e che oggi non sanno dove andare a buttare l'immondizia. Ovviamente - conclude l'attivista - è necessario anche istituire un servizio di vigilianza da parte della Polizia Ambientale che deve intervenire per sanzionare i numerosi commercianti incivili che, in barba a qualsiasi regola, continuano a sversare rifiuti senza rispettare orari e modalità di conferimento».