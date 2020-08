Regionali Campania 2020, Caldoro vola a Capodichino: «De Luca pensa alle liste e non alla salute dei cittadini»

«In Regione si trascura la salute di lavoratori e cittadini per fare le liste elettorali». Lo scrive su Facebook Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, che questa mattina ha visitato l'aeroporto di Napoli Capodichino dove, spiega, «ho incontrato tanti lavoratori dello scalo che denunciano gravi difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. Come tantissimi altri cittadini campani - aggiunge Caldoro - non hanno potuto fare né i tamponi né i test sierologici. Bisogna garantire la sicurezza a loro e ai cittadini ed invece in Regione si trascura la salute di lavoratori e cittadini per fare le liste elettorali», conclude Caldoro.



