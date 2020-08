Regionali Campania 2020, Ciarambino accusa: «Campania ultima per numero di tamponi»

«In piena pandemia eravamo l'ultima regione in Italia per numero di tamponi. Con la curva dei contagi in risalita, restiamo sistematicamente ultimi per test effettuati. Ora De Luca, dopo aver duramente criticato per mesi la strategia del governo, ne invoca l'aiuto perché gli mandi le dotazioni necessarie per fare 10mila tamponi al giorno. Un annuncio-spot che suona come la peggiore presa in giro per le migliaia di cittadini della Campania che hanno atteso in casa fino a oltre 20 giorni per un tampone. A sei mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, non è cambiato nulla. E non solo per quanto concerne la scarsità dei tamponi effettuati, ma anche perchè ad effettuarli continua ad essere il 118, con ambulanze e personale sottratti sistematicamente alle emergenze. Ogni giorno ricevo tantissime segnalazioni di cittadini rientrati dall'estero, che attendono giorni per un tampone e che non possono rientrare al lavoro senza conoscere l'esito dei test». È quanto ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino.



«Già sei mesi fa avevamo chiesto di attivare i tanti laboratori pubblici che avevano fatto richiesta di poter analizzare i tamponi, ma De Luca ha preferito ricorrere ai laboratori privati con un bando pubblico poi congelato e sul quale la Procura ha aperto un'inchiesta. Se la Campania è tra le regioni con il più alto numero di contagi e non funzionano neppure i tre ospedali prefabbricati sui quali sono state concentrate le principali risorse investite in Campania per il potenziamento dell'assistenza, sappiamo chi ringraziare».