Regionali Campania 2020, Ciarambino accusa: «Raccapricciante la stretta di mano tra Salvini e Caldoro»

«La stretta di mano tra Caldoro e Salvini è una delle immagini più raccapriccianti di questa campagna elettorale». Lo dichiara Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania. «La Lega Nord non entrerà in Campania - aggiunge Ciarambino - Caldoro chieda scusa ai campani per averci provato e si ritiri dalle scene».



© RIPRODUZIONE RISERVATA