Regionali Campania 2020, Salvini a Napoli: tour di tre giorni e fine del gelo con Caldoro

Dopo mesi se non di gelo, almeno di freddezza, c'è finalmente l'incontro tra Stefano Caldoro e Matteo Salvini che stavolta saranno dalla stessa parte della barricata. Il leader del Carroccio - dopo che per mesi aveva osteggiato la ricandidatura dell'ex governatore - sarà infatti oggi in Campania. Al fianco del leader della Lega ci sarà Caldoro, che Salvini, scaramucce a parte dirette in realtà più a Forza Italia che al candidato del centrodestra, ha più volte definito «una persona capace e per bene». E Salvini arriverà certamente per tirare la volata al suo partito e ai suoi candidati, ma pure allo stesso Caldoro perché non si tratterà di una visita-lampo, ma di un vero e proprio tour di tre giorni con varie tappe che toccheranno ogni provincia.

La prima tappa del segretario della Lega sarà oggi a Secondigliano. Qui Salvini visiterà il carcere per portare - come ha fatto spesso nelle sue visite a Napoli - solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria. È l'unico appuntamento previsto dal Carroccio nel capoluogo, poi Salvini andrà in giro per le altre città campane. L'incontro con Caldoro avverrà infatti - secondo i programmi fissati dai rispettivi staff - in provincia di Caserta. Una visita non solo simbolica presso il Policlinico. L'obiettivo - tanto per l'ex governatore quanto per Salvini - è denunciare il modo con cui l'attuale presidente di Regione, Vincenzo De Luca, ha gestito l'emergenza Covid. Non è un caso se ieri Caldoro ha attaccato duramente il governatore ancora una volta sul tema coronavirus. «De Luca - ha spiegato il candidato del centrodestra, riferendosi al caso dell'assessore di Salerno tornato dalla Sardegna positivo al Covid - dice che la Regione Campania è stata la prima a fare i controlli agli arrivi dall'isola (cosa non vera), ma nemmeno il suo assessore è stato controllato. È poi andato a Palinuro dove ha messo a rischio la sicurezza dei cittadini. Con De Luca solo annunci e caos totale: con lui la situazione è fuori controllo». Caldoro sarà con Salvini anche domattina quando il segretario della Lega farà visita all'ospedale Ruggi di Salerno. L'obiettivo è cercare di mettere in un angolo De Luca sul tema emergenza Covid, non a caso già la scorsa settimana Caldoro aveva effettuato da solo alcuni sopralluoghi in vari ospedali campani per denunciare le inefficienze sanitarie mostrate a suo dire dall'amministrazione regionale.



Non solo le due tappe negli ospedali, per Caldoro nel pomeriggio di oggi ci sarà un'altra visita congiunta con Salvini nel Sannio. I due saranno in un'azienda vinicola di Torrecuso, in provincia di Benevento, per valorizzare le eccellenze del territorio a cominciare dalla produzione vinicola. Prima di dirigersi nel Beneventano Salvini sarà in provincia di Caserta, a Baia Domitia, al lido Roga Beach, per incontrare i suoi sostenitori. La visita da quelle parti segue il doppio blitz dello scorso mese a Mondragone quando al leader del Carroccio fu impedito di parlare da parte dei contestatori.come avviene quasi ogni volta che il capo della Lega arriva a queste latitudini. In serata Salvini toccherà poi Salerno dove al Grand Hotel sul lungomare presenterà uno per uno i candidati del Carroccio alle Regionali. Saranno tre giorni intensi per il Capitano - così come è chiamato dai suoi seguaci. Domani, oltre alla visita al Ruggi, Salvini inaugurerà a Salerno una sede della Lega, avrà vari appuntamenti in città e poi si dirigerà nel Cilento con puntate a Cava de Tirreni, Eboli, Agropoli e Sapri. Giovedì mattina tornerà invece a Caserta per una passeggiata con i militanti in pieno centro storico.

«Spero che Salvini troverà il tempo per chiedere scuse sincere ai napoletani dopo i cori offensivi che per anni ci ha rivolto». A prendere posizione contro il leader della Lega è un candidato della sua stessa coalizione, Gennaro Montuori, ex capo ultrà della curva B del San Paolo, che corre in Forza Italia. «Sarebbe bello - ha detto il Palummella del Napoli di Maradona - se si scusasse, non dimentichiamo 30 anni di offese piovute sulla nostra città e sul Sud da lui e da Bossi. Prima chiedesse scuse sincere, poi può venire a chiedere voti».

