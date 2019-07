«Stiamo lavorando alla riforma della giustizia. Dimezzare i tempi dei processi e far passare il principio che anche il giudice, come tutti gli altri lavoratori se sbaglia paga. E aggiungo la riflessioni di cui parlavamo con gli alleati: se un giudice si candida ed entra in politica con qualsiasi partito poi smette per sempre di fare il giudice perché smette di essere super partes». Lo ha spiegato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a Soncino (Cremona) durante un comizio alla Festa della Lega. «Non puoi fare tribunale-parlamento-tribunale parlamento, altrimenti fai il De Magistris di turno, che con tutti i problemi che ci sono a Napoli sta lavorando per allestire una flotta nel Mediterraneo per soccorrere i migranti. Ma occupati dei napoletani!», ha aggiunto il ministro.

Lunedì 15 Luglio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 23:01

