Sabato 29 Dicembre 2018, 18:15

Sindaco sfiduciato: dal 2010 è la terza volta consecutiva che capita a Casoria. E’ un vero e proprio record. Nel 2005, invece, l’assise cittadina (sindaco Giosuè De Rosa) fu dichiarata decaduta per infiltrazioni malavitose e fu nominata una commissione che rimase in carica circa tre anni. Il primo sindaco ad essere sfiduciato fu Stefano Ferrara, dopo due anni e mezzo della sua elezione avvenuta nel 2008. Nel 2015, a pochi mesi dalla scadenza naturale del mandato, ad essere silurato fu invece il medico Vincenzo Carfora, che ora nel ruolo di consigliere comunale è stato tra quelli che hanno firmato contro Pasquale Fuccio, eletto nel 2016 e sfiduciato l’altro giorno dopo le dimissioni dal notaio Di Transo di 14 dei 24 consiglieri comunali. “Il nostro è forse un record negativo nazionale che sicuramente non fa onore alla città ma denota la incapacità dei partiti e dei movimenti politici di amministrare uno dei più importanti comuni della regione”, affermano alcuni esponenti politici locali. Domani, domenica 30 dicembre alle 11,30, intanto l’ormai ex sindaco Fuccio terrà una manifestazione pubblica a cui ha invitato tutti i cittadini per spiegare la sua versione dei fatti sulla sfiducia. “Pochi sanno quello che è realmente accaduto: non è giusto. Sono pronto per consegnarvi tutti gli elementi. Una cosa è certa: non abbandonerò chi mi ha dato fiducia”, dice l’ex primo cittadino.