SORRENTO - Agevolazioni per le imprese, promozione di un turismo sostenibile, elaborazione di un piano traffico, potenziamento delle infrastrutture locali. E, ancora, informazioni e supporto per l’accesso a finanziamenti e sostegni, sviluppo di progetti di smart tourism, attuazione di azioni di marketing territoriale multicanale, istituzione di una Destination Management Organization per le strategie di gestione.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati