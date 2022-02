Ucraina, sabato la manifestazione a Napoli con i sindacati: «Condanniamo l'aggressione russa»

«Cgil, Cisl, Uil Napoli condannano l'aggressione militare russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Al popolo e ai lavoratori dell'Ucraina esprimiamo la nostra solidarietà. È necessario fermare la guerra in Ucraina - si legge nella nota unitaria - e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu.

Mai come oggi - aggiungono le tre Confederazioni - è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia. Cgil, Cisl e Uil Napoli - concludono - promuovono con le altre organizzazioni la manifestazione a Napoli, in Largo Berlinguer, sabato 26 febbraio alle ore 11, e invitano tutti a partecipare».