Ai Girolamini in mostra manoscritti musicali inediti

Apertura straordinaria della Chiesa dei Girolamini l’8 ottobre per la “Domenica di Carta 2023”. In vista dell’evento saranno eccezionalmente esposti al pubblico rarissimi manoscritti musicali e testi a stampa provenienti dall'Archivio della Biblioteca, attualmente oggetto di un importante progetto di digitalizzazione.

La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini ha avuto, fin dalla sua nascita, una grande vocazione musicale.

Una lunga tradizione di maestri di musica ha fatto dei Girolamini, dalla metà del Seicento, una vera e propria "Casa della Musica".

Nel Complesso tutt'oggi si custodisce la più importante raccolta al mondo di musica sacra napoletana dei secoli XVI-XVIII. Un patrimonio che conta circa 6500 documenti raccolti in 900 cartelle miscellanee e volumi.

Tra le varie opere in mostra il testo a stampa “Il Tempio Armonico della Beatissima Vergine”, celeberrima silloge di laudi in volgare stampata per i tipi di Nicolò Mutij in Roma nel 1599 ad opera del beato Giovenale Ancina, padre oratoriano e fidato collaboratore di San Filippo Neri nonché uno dei fondatori della casa oratoriana di Napoli e, tra le partiture manoscritte, lo spartito autografo di Gaetano Veneziano, del 1683, “Passio a 4 voci”.

L’accesso sarà libero e l’entrata avverrà attraverso piazza dei Girolamini dalle 9:15 con l’ultimo ingresso previsto per le 12:15.