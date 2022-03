Al Pan «Una giornata per l'Ucraina»

“Una giornata per l’Ucraina” è l’iniziativa che Andrea Ingenito, curatore della mostra in corso al Pan, Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri Keith Haring \ Roxy in the box \ Luciano Ferrara \ Trallalà lancia per oggi lunedì 28 marzo.

I visitatori potranno accedere all’esposizione pagando un biglietto di soli 6 euro che sarà devoluto interamente in beneficenza ai profughi ucraini.

“Abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa per il popolo ucraino che tanto sta soffrendo per la guerra – ha dichiarato Andrea Ingenito – I visitatori avranno anche in omaggio il poster ufficiale della mostra firmato dagli artisti e promo esclusive. Sarà questo un modo per ringraziarli per essere stati al nostro fianco in questa ultima iniziativa che chiude la mostra il 3 aprile dopo 4 mesi di esposizione e oltre 9000 visitatori”.

Ricordiamo che l’esposizione, che ha riscosso tanto successo segnando ufficialmente la ripartenza del mondo dell’arte a Napoli, è un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri partendo da scatti fotografici inediti del celebre fotografo Luciano Ferrara, particolarmente attivo in quegli anni.

Un vero e proprio itinerario che parte dal periodo napoletano di Keith Haring (un modo per celebrare anche la sua scomparsa avvenuta trentuno anni fa) e dell’evoluzione del fenomeno della street art e della cultura pop. Oltre 100 le opere esposte complessivamente: a partire dai lavori degli anni ’80 di Keith Haring provenienti da importanti collezioni private, intervallate da una sala completamente dedicata agli scatti, per la prima volta esposti in occasione della mostra, di Luciano Ferrara che in quegli anni ha saputo ben cogliere il fermento artistico di una città che diventava vera e propria “capitale dell’arte”.

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30)

Luogo: PAN - Palazzo delle Arti Napoli

Indirizzo: Napoli, via dei Mille 60

Curatore: Andrea Ingenito

Enti promotori: Comune di Napoli

Telefono per informazioni: +39 081 0490829 / +39 348 6003820