Alessandro Barbano ospite dell’amministrazione di Pomigliano per presentare il libro «Troppi diritti»

Martedì 22 Maggio 2018, 20:46 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 20:46

Per la rassegna Oblò promossa dall’Amministrazione Comunale della città di Pomigliano d’Arco (uno sguardo sui grandi temi della politica, economia, storia, costume, religione e società) giovedì 24 maggio alle 10,30 nella Sala delle Capriate della ex Distilleria di via Roma, arriva il direttore del «Mattino» di Napoli, Alessandro Barbano.Sarà il sindaco della città, Lello Russo, nel convegno di presentazione moderato dalla giornalista Bruna Varriale, a introdurre gli interventi dei relatori e dello stesso autore.A discuterne, saranno a Pomigliano d’Arco Franco Roberti (già Procuratore capo dell’Antimafia), il magistrato Aldo De Chiara, Lucio D’Alessandro (Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi (Rettore dell’Università Federico II di Napoli) e Ambrogio Prezioso (presidente di Confindustria Campania). Le conclusioni saranno affidate allo stesso Barbano, giornalista e saggista, alla guida del Mattino di Napoli dal 2012.Barbano, laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha alle spalle quasi quarant’anni di professione e ha insegnato a La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link Campus University e al Suor Orsola Benincasa di Napoli, è autore di numerosi saggi dedicati al giornalismo e di libri su temi di carattere politico - sociale: da «Professionisti del dubbio» (1997) a «Dove andremo a finire» (2011). Nel 2012 ha pubblicato il «Manuale di giornalismo» poi adottato come libro di testo in molte Università italiane.Il suo ultimo lavoro, «Troppi diritti», del quale si discuterà a Pomigliano d’Arco nella rassegna che è iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Russo, è una lucida analisi di una condizione di degrado culturale e politico in cui ha perso valore il merito, in favore di molti diritti senza doveri.