Ambasciatori del Sole, il cardinale Sepe tra i premiati

Domenica 13 Maggio 2018, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per festeggiare il decennale di napolivillage, del giornalista Raffaele De Lucia una serata evento durante la quale sarà consegnato il primo Premio Napoli Village “Ambasciatori del sole”. L'appuntamento è per martedì 15 maggio alle ore 19 in Villa Di Donato.La premiazione, che sarà condotta dalle giornaliste Titty e Rosa Alvino, vedrà insigniti del riconoscimento l’Arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, il rettore della Università Federico II di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, la professoressa Annamaria Colao, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli per la “Radiazza”, l’attore Gigi Savoia, la signora Antonella Leardi, l’imprenditore Ugo Cilento, l’artista Francesca Filardo, l’Associazione Culturale Art1307 e l’artista Miguel Osuna, la dottoressa Carla Pinzero, la direttrice dell’Accademia di Moda “Maria Mauro” la dottoressa Maria Mauro, la trasmissione televisiva “Mattina 9”, il capo della redazione del TgR Campania Antonello Perillo, la redazione dell’agenzia Videoinformazioni, il programma televisivo “C’era una Volta” condotto da Carmen Cadalt, l’inviato di “Striscia la Notizia” Luca Abete, i ragazzi della factoring Casa Surace, l’Associazione “Borboni si nasce” dell’avvocato Laura Esposito.La serata organizzata in sinergia con la dottoressa Patrizia De Mennato proprietaria di Villa Di Donato, sarà caratterizzata dalla mostra dell’artista Miguel Osuna, dalle performance delle allieve della Accademia di Moda “Maria Mauro” che sfileranno con abiti di alta moda disegnati appositamente per l’evento; dall’esibizione dei figuranti dell’Associazione “Borboni si nasce” che realizzeranno una ricostruzione storica in abiti d’epoca; dall’esibizione delle performer dell’Associazione “Burlesque art Napoli” che proporranno al pubblico alcuni pezzi del loro repertorio.