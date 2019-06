Giovedì 27 Giugno 2019, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 17:19

Anacapri. Dopo il grande successo del primo concerto della nuova stagione, inaugurata con il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo, domani alle 20, l’antica cappella di Villa San Michele ospiterà il secondo appuntamento della rassegna “Un’estate per sognare”. Un secondo appuntamento all'insegna della musica classica e della lirica nella suggestiva cornice di Villa San Michele ad Anacapri. In scena Tosti, Mascagni e Puccini interpretati dal mezzosoprano Maria Forsström e dal pianista Matti Hirvonen. La poliedrica cantante Maria Forsström, mezzosoprano dalla ricca musicalità e dalla profonda espressione, esperta del repertorio romantico e moderno, sarà accompagnata da Matti Hirvonen, pianista di grande versatilità, specializzato in brani di musica da camera. Insieme celebreranno l’Italia, interpretando i più grandi classici di Paolo Tosti, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini.La sovrintendente della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe e console on. di Svezia Kristina Kappelin, si dice entusiasta dell’apertura della nuova stagione culturale, iniziata sotto i migliori auspici: “Questo secondo appuntamento con la musica darà l’ occasione di apprezzare la virtuosità di un duo d’eccezione svedese che ama l’Italia e Capri”.La rassegna di Villa San Michele avrà luogo, come di tradizione, ogni venerdì: artisti svedesi e italiani si alterneranno fino al 16 agosto presentando programmi – da quest’anno selezionati da Bo Löfvendahl - che spazieranno dal repertorio classico, al jazz fino a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell'Ambasciata di Svezia.