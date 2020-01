Sorrento, Annarita Briganti presenta il suo libro «Alda Merini, l’eroina del caos»

Annarita Briganti sarà la protagonista dell'incontro in programma lunedì prossimo, alle ore 19, alla libreria Tasso, in piazza Angelina Lauro a Sorrento. Intervistata dal giornalista Luigi D'Alise, la scrittrice presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Alda Merini, l’eroina del caos”, una biografia della poetessa, anzi della poeta come amava definirsi, rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e d'ipocrisia.



Un appuntamento, organizzato dall’Associazione Amiche del Museo Correale, ed introdotto dalla presidente Margherita Liccardi, che rientra nella rassegna VINcontro in libreria, che prevede la degustazione di vini idealmente abbinati al libro della serata, scelti dal sommelier Giuseppe Reale della ristoenoteca Decanter.



Due matrimoni, quattro figlie, e una guerra mondiale, ricoveri in manicomio, telefonate notturne, amori celebri e indimenticabili furori, cicche di sigaretta, scrittura, solitudini: Alda Merini è impossibile da contenere entro i bordi di una pagina perché i suoi versi e la sua storia esondano, invadono la vita.



Il saggio è una sua storia, narrata per le strade di Milano, tra le pareti della sua casa.



Grazie ad affascinanti ricostruzioni dell'epoca e a molte preziose interviste - agli amici, ai colleghi artisti, al fedele fotografo, alla figlia Barbara e a tanti altri - le voci di chi c'era si uniscono a quella dell'autrice per raccontare gli aneddoti, i pensieri e i retroscena, in presa diretta.