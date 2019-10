Arte e performance tra le opere di Scheibl

Martedì 15 Ottobre 2019, 13:48

Parterre internazionale per l’after opening della personale dell’artista Hurbert Scheibl, in corso negli spazi della galleria CasaMadre diretta da Eduardo Cicelyn: l’artista austriaco è infatti uno dei più importanti e significativi rappresentanti dell’astratto-sensibile, la sua è una pittura dai gesti intensi.Ed ecco allora che dopo il vernissage artista, curatori e pubblico si sono diretti a Toledo per seguire una live performance multimediale ideata dallo stesso Scheibl e messa in scena in Sala Assoli/Casa del Contemporaneo: mentre un video scorreva sullo schermo, entrando quasi nei quadri e nella pittura del maestro, i danzatori Marianna Moccia ed Antonio Nicastro volteggiavano al ritmo di musica elettronica.Una danza che ha coinvolto poi tutti i presenti, trascinati dalle «musiche del Novecento» mixate da Ciro Cacciola alias DJ Cerchietto per un after party che ha scatenato anche i più insospettabili fino all’una di notte.Tra questi anche Mario Codognato arrivato da Londra, Lino Fiorito, Enrico Cammarota, Barbara Lambrecht, Cristina Di Stasio, Enrico Cerchione, Franco Rendano, Barbara Crespigni, Elisabetta Testa, Annalisa Rossetti, Ilaria Ceci, Marzia D’Alesio, Chiara Baffi, Paolo Altieri, Peppe Avallone, Valentina Brandi con Antonio De Gennaro, Giuliana Ippolito, Mirella e Roberta Lanzillo, Mimmo Ambrosino, Esmeralda Ricci, Armando Rossi, Justina Szymanska, Simona Ambrosio, Carolina Grippo, Gaetano Tammaro, Marian Spaccaforno, Almerinda Giordano, Paola Tommasetti, Assunta Ugliano, Francesco Silvestri, Maria Giovanna Pisani, Pietrangelo Trama, Patrizia Imperato, Caroline Palma, Gabriella Marina, Elisa Esposito ed una folta delegazione di amici austriaci e collezionisti di Scheibl arrivati apposta da ogni parte d'Europa.