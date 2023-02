«Lasciami Andare», il libro di Chiara Imbimbo alla biblioteca comunale di Caivano

Verrà presentato per la prima volta sabato 18 febbraio alle ore 18:00, con il patrocinio morale del Comune di Caivano, presso la Sala Leopardi della biblioteca comunale, il romanzo di Chiara Imbimbo, giornalista pubblicista, intitolato «Lasciami Andare».

«Lasciami Andare,-come ha scritto lo psicologo e psicoterapeuta Silvestro Lo Cascio che ne ha curato la prefazione,- è un libro da leggere tutto d’un fiato […] dove le parole diventano voce, speranza, rimpianti, sogni. Parole usate come note musicali o come fotogrammi che scandiscono un tempo sempre più sfuggente, e che in fondo, ci fanno rivivere il nostro di romanzo familiare».

L’evento, che verrà moderato dal giornalista Francesco Celiento, direttore responsabile del periodico «Caivano Press», sarà impreziosito dalla presenza del sindaco Enzo Falco, dell’assessore alla cultura Maria Pina Bervicato, della psicoterapeuta Rosa Palmieri, da un membro dello staff della casa editrice Lfa Publisher, dal giornalista Angelo Savino e ovviamente dall’autrice Chiara Imbimbo. A fine evento seguirà un rinfresco.