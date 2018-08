Canti e balli latini per le visite serali negli scavi di Ercolano

Martedì 21 Agosto 2018, 19:37

ERCOLANO - Ci saranno anche canti e balli latini nei prossimi appuntamenti di Herculaneum Experience, il percorso serale multisensoriale del parco archeologico di Ercolano. «È un modo per immergere ulteriormente i visitatori nello spirito dell’antica città - dichiara il direttore degli scavi, Francesco Sirano - che si sentiranno completamente trascinati a partecipare nella festa organizzata per offrire gli onori al senatore Marco Nonio Balbo».Il prossimo appuntamento di Herculaneum Experience è in programma il 24 agosto, ritenuta secondo alcune accreditate interpretazioni la data dell’eruzione del Vesuvio nel 70 d.C. Visite sono programmate anche il 25 e il 31 agosto.