Centenario Albo Ingegneri: al centro congressi di Donnaregina si celebra il centenario

«Fieri del Passato, Concentrati sul Presente, Progettiamo il Futuro»: è il tema dell’evento organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, presieduto da Gennaro Annunziata, in occasione del centenario dell’istituzione dell’Albo degli Ingegneri.

Appuntamento dalle ore 9:00 di lunedì 11 dicembre nel Centro Congressuale del Complesso Monumentale di Donnaregina, nel cuore della città antica.

«Sarà una giornata di dialogo e confronto – spiega il presidente Annunziata - , un giro d’orizzonte sul passato, il presente e il futuro della professione a cento anni dalla sua istituzionalizzazione, avvenuta con la legge del Regno d’Italia numero 1395 del 24 giugno 1923».

«Sfide» è la parola chiave della manifestazione, che caratterizza le quattro sessioni in cui si articoleranno i lavori. La prima sfida riguarda il futuro del sistema ordinistico e il ruolo che esso svolge nella società oltre che per valorizzare le competenze dei propri iscritti.

Gennaro Annunziata ne discuterà in apertura con il presidente nazionale degli ingegneri, Domenico Perrini, e con i colleghi al vertice degli altri quattro ordini campani e con il coordinatore della Rete delle professioni tecniche, Armando Zambrano.

Si passerà poi alle sfide del settore civile, con tre interventi.

Il primo sarà di Edoardo Cosenza, già presidente dell’Ordine di Napoli, prima di essere eletto al Cni: terrà una relazione sulla grande sfida rappresentata dal ponte sullo stretto di Messina.

Francesca Da Porto interverrà sul ruolo degli ingegneri nella salvaguardia dei monumenti, un settore in cui la professione ingegneristica si sta imponendo con ruoli sempre più impegnativi.

Giampiero Russo parlerà delle grandi opere in sotterraneo nelle aree urbane.

Nel pomeriggio sarà la volta delle sfide del settore industriale.

Flavio Farroni spiegherà il progetto Vesevo, innovativo sistema non distruttivo per la verifica delle prestazioni degli pneumatici, originariamente adottato nel campo delle competizioni motoristiche, ma dalle molteplici applicazioni.

Adolfo Senatore illustrerà le potenzialità dell’idrogeno per i motori a scoppio.

Infine, Filippo De Rossi e Domenico Villacci faranno il punto sulle comunità energetiche rinnovabili e sui mercati locali dell’energia.

La giornata si conclude con la sessione dedicata alle sfide, di grande attualità, del settore dell’informazione.

Simon Pietro Romano parlerà di cybersecurity, Bruno Siciliano di robotica. Mario Vento, infine, farà il punto sull’intelligenza artificiale e quindi anche sulla sfida che gli ingegneri stanno affrontando per fare dell’IA una risorsa e viceversa per non esserne marginalizzati.