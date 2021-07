Città della Scienza, weekend dedicato ​al meteo e alle temperature record

Sabato 3 e domenica 4 luglio Città della Scienza accoglierà i visitatori con un programma dedicato al tempo atmosferico e alle straordinarie temperature degli ultimi giorni.

Uno speciale laboratorio approfondirà le due scienze che si occupano del tempo: la meteorologia e la climatologia, e sarà possibile osservare la variabile meteorologica temperatura e i tanti termometri usati per misurarla; sarà inoltre analizzata anche la temperatura percepita, le fasce climatiche, l’albedo della Terra e come i cambiamenti climatici possano influenzarlo. I visitatori dovranno tenere a portata di mano il proprio smartphone che sarà utilizzato come strumento di misura.

APPROFONDIMENTI I MUSEI Riapre Città della Scienza, ​il programma delle mostre IL FESTIVAL Laboratori con le Nuvole, Giffoni fa rete con il Madre e Città...



Il biglietto unico di 5€ include anche la visita al Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, alla mostra Missione Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo, ed un’attività di laboratorio/dimostrazione scientifica. L’ingresso, dalle 9.30 alle 16.30, è su prenotazione obbligatoria tramite acquisto del biglietto on line o inviando una mail a contact@cittadellascienza.it. Nel rispetto delle norme anti Covid, tutti i visitatori, anche i bambini dai 6 anni, hanno l’obbligo di indossare la mascherina, all’ingresso del museo e lungo il percorso di visita sono disponibili dispenser di gel disinfettante.