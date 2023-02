Enrico Caruso, il Mav di Ercolano celebra il 150esimo anniversario della nascita

Sabato 25 febbraio (il giorno della nascita) e domenica 26 febbraio 2023, il Mav di Ercolano celebrerà il grande artista napoletano nel 150esimo anniversario della nascita, proiettando nel suo Teatro, durante l’orario di apertura, compresi nel biglietto d’ingresso, i due film prodotti su di lui in occasione del centenario della morte: «Leterno» e il docu-film «Caruso la mia Napoli».

I film, prodotti dalla Fondazione Cives / Mav di Ercolano con il sostegno della Regione Campania, in collaborazione con la Scabec e Film Commission regionale, sono un omaggio all’indimenticato tenore napoletano Enrico Caruso, realizzati nel centenario della morte, come ci ha spiegato Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione Cives / Mav di Ercolano: «Per il centenario della morte di Enrico Caruso, il cittadino della Campania più noto al mondo, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha voluto che tutti gli enti e i siti culturali della Campania, nello sviluppo dei loro programmi, avessero un riferimento forte e chiaro alla storia del grande tenore napoletano e il Mav con i suoi film, prodotti per l’occasione, ha avuto senza dubbio un ruolo di primaria importanza nel raccontare e far conoscere la vita di Enrico Caruso che è la prima popstar globale – ha aggiunto il presidente Luigi Vicinanza – in quanto rompe con la tradizione lirica ottocentesca italiana e dunque mondiale per affermare un genere canoro che scandalizza i tradizionalisti dell’epoca. Al San Carlo non fu fischiato ma non piacque a quell’aristocrazia che considerava il teatro tempio dell’élite partenopea. Come poteva un figlio del popolo - era figlio di un fabbro Caruso - essere considerato un grande interprete? Enrico va in America, immigrato tra gli immigrati. Eroe grandioso e tragico. Usa tutte le tecniche allora consentite per diffondere e rendere ancor più popolare la lirica: incide dischi, gira film. È il primo in assoluto a farlo. Accumula una fortuna che in parte impiega per sostenere i più svantaggiati sia tra gli italiani d’America che tra quelli di Napoli. Un personaggio così non poteva non essere raccontato con una produzione del MAV, il museo digitale tra i più all’avanguardia oggi in Italia. Due film destinati a durare che celebrano nel modo migliore i 150 anni della nascita di Enrico Caruso, avvenuta il 25 febbraio 1873».