Estate a Corte 2022, Foqus incontra Alessandro Rak

Domani, 4 settembre, Estate a Corte 2022, l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con Quore e il sostegno della Regione Campania, propone la proiezione del film di animazione Yaya e Lennie - The walking liberty (Italia, 2021, 98’) di Alessandro Rak (con voci di Ciro Priello, Fabiola Balestriere, Lina Sastri, Francesco Pannofino, Massimiliano Gallo, Tommaso Ragno, Raffaele Ausiello), presentato ad Annecy International Animated Film Festival 2022.

All’incontro saranno presenti il regista Rak, il musicista Dario Sansone e Marino Guarnieri, presidente Asifa Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione). La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.