«Estate a corte 2022», a Foqus «Il fronte interno» diretto da Guida Acampa

Domani, primo settembre, «Estate a Corte 2022», l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale organizzato da «Foqus» Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con «Quore» e il sostegno della Regione Campania, propone la proiezione del film «Il fronte interno» (Italia, 2022, 77’) di Guido Acampa. Per l’occasione, interverranno il regista e gli attori Nello Mascia e Luigi Iacuzio.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di Foqus, la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.