Favolette, il libro magico di De Giovanni & Co. letto due volte per ogni copia

Una raccolta di "favole sonore”, storie fantasiose e piene di avventura. Il libro è legato al progetto sociale "Favolette" e si può acquistare dal 22 novembre; mentre il 20 novembre alle 10,30 è prevista la presentazione in anteprima a Napoli, nelle Officine San Carlo, Stradone Vigliena 23. Partecipano Maurizio De Giovanni, Lorenzo Marone, Paolo Siani. Modera Titti Marrone; letture di Marco D'Amore e Cristina Donadio. Nell'iniziativa sono infatti coinvolti gli scrittori De Giovanni e Marone, ma anche Viola Ardone, Chiara Gamberale, Davide Morosinotto, Valeria Parrella, Silvio Perrella e Fabio Stassi, che hanno contribuito alla stesura del testo dedicato ai più piccoli di Feltrinelli Editore. Ad arricchirlo le illustrazioni di Francesca Carabelli.

Nel volume c’è poi un Qr code per ascoltare le tante fiabe donate dagli scrittori alla Fondazione. «Tutto nasce dall’ultimo articolo di Giancarlo, pubblicato su “Il Mattino” il 22 settembre 1985, in cui scriveva dei “muschilli”, i bambini usati come corrieri della droga, e si chiedeva per loro quale futuro ci sarebbe stato», spiega il fratello del giornalista ucciso, il pediatra del Santobono Paolo Siani, che aggiunge: «Con la nostra Fondazione Giancarlo Siani Onlus, abbiamo deciso di non far cadere nel vuoto quella domanda e così, con uno strumento gentile e potente, come quello della lettura condivisa, ci siamo dedicati proprio ai bambini, per garantire a ogni bambina e ad ogni bambino la migliore possibilità di crescere a prescindere dalla città o dal quartiere in cui vive».

"Favolette" è un libro magico. Ha il potere di moltiplicare le storie: grazie all’aiuto di tutti, per ogni copia del libro acquistata, una è regalata ai bambini e alle bambine tramite alcuni ospedali pediatrici. «Perché leggere una favola è parte della cura, fa bene al cuore, al cervello e anche all’umore», aggiunge il medico, presidente della Fondazione Giancarlo Siani Onlus.