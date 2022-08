Campi Flegrei, continua il Festival «Antichi Scenari»: tre nuovi appuntamenti tra danza e musica

Nell’ambito della IV edizione del festival «Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento», organizzato dall’associazione «Luna Nova» con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, dal 3 al 5 agosto andranno in scena tre spettacoli tra danza e musica in tre luoghi diversi e significativi dei Campi Flegrei. Mercoledì 3 agosto, dalle ore 18, negli Scavi Archeologici di Cuma si inizierà con lo spettacolo di danza «Wężowe Boginie» della «Compagnia Zawirowania Dance Teatr di Varsavia» e le coreografie di Elwira Piorun. Giovedì 4 agosto, sempre dalle ore 18, nell’Anfiteatro Flavio, si fonderanno i linguaggi della danza e della musica e andrà in scena il concerto Mater Mediterranea con Gabriella Colecchia ed Enzo Amato con interventi danzati e coreografie di Elisa Barrucchieri della «Compagnia Resexensa».

APPROFONDIMENTI CULTURA Campania Libri Festival si unisce al premio Elsa Morante per lo spin... ESTATE SUL VULCANO By night, musica e natura: l'altra faccia del Vesuvio LA RASSEGNA Positano Teatro Festival, in scena L'ammore Nun E' Ammore...

Infine, venerdì 5 agosto, nel Macellum Tempio di Serapide, dalle ore 19, sarà la volta di «Deviazione della rondine», lo spettacolo di danza della «Compagnia Akerusia danza» diretta da Elena D'aguanno, con le coreografie di Fabrizio Varriale. La kermesse «Antichi Scenari», che gode del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, proseguirà per tutta l’estate fino al 10 settembre 2022.