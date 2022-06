«Scrivimi per sbaglio»: esce il film breve di Giuseppe de Candia

Ora online «Scrivimi per sbaglio», lo short film che racconta l’amore nella «Generazione Z». È ufficialmente online, disponibile in streaming su YouTube, «Scrivimi per sbaglio», il primo short film di Giuseppe de Candia, già giovane cantautore, che si lancia adesso anche nell’avventura del cinema. Il film è stato presentato il 6 giugno al cinema «Politeama» di Bisceglie, con una prima proiezione del film, aperta al pubblico, che ha registrato un incredibile tutto esaurito. La folla, che ha occupato tutta la sala per assistere al debutto del film, ha richiesto addirittura una seconda proiezione nella stessa serata.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Bennet e Del Giudice premiate come attrici dell'anno... VIDEOCLIP «Tribale», Elodie esordisce con il suo nuovo singolo: il... INTERVISTA Luca Argentero: «Ho avuto tanta fortuna, ma negli Usa non mi...

La trama del film? Una storia di un amore inaspettato, che nasce per caso e che si lascia andare al destino. Alessandro, un giovane liceale, si innamora di Chiara e decide di scriverle una lettera d’amore. Può sembrare un classico film sulla prima cotta adolescenziale, ma il fato cambierà le carte in tavola per Alessandro, che si lascerà andare ad un amore nuovo e inatteso. «Scrivimi per Sbaglio» conta oggi più di 20 selezioni a festival internazionali dedicati al cinema e 8 premi, tra cui miglior corto Lbtq+ e miglior regista esordiente, apprezzato per la sorpresa della trama. Un debutto per tutto il cast, ma con un riscontro assolutamente positivo da parte del pubblico e della critica. In un rapido susseguirsi di emozioni, la trama vi lascerà con il fiato sospeso, facendovi ripercorrere la tenerezza del primo amore e lo stupore davanti al gioco del destino.