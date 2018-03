Galleria Borbonica, apre il nuovo percorso «speleo»

Lunedì 12 Marzo 2018, 17:35 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Galleria Borbonica si arricchisce di un nuovo percorso. Parte da questo fine settimana, infatti, il nuovo attesissimo percorso "Speleo" light, accessibile a tutti.Come dei veri speleologi, i visitatori saranno dotati di elmetto speleologico con luce frontale, per esplorare i cunicoli dell'antico acquedotto sotterraneo fino a raggiungere inaspettate cisterne, ancora parzialmente riempite d'acqua e decorate con simboli misteriosi.Il percorso prevede una lunga passeggiata negli stretti cunicoli dell'acquedotto della 'Bolla' raggiungendo ambienti sulle cui pareti si potranno ammirare incisioni religiose realizzate dai 'pozzari'.Le guide accompagneranno i turisti nei nuovi ambienti riscoperti dopo le attività di scavo realizzate da tanti volontari che hanno portato alla luce nuovi scorci e nuovi reperti. Il percorso è fattibile per tutti e non pone particolari difficoltà escluso i claustrofobici o persone con problemi motori.Accesso: Questo percorso è possibile SOLO dall'accesso: Via Domenico Morelli, 61 (area pedonale parcheggio Morelli)Accessibilità: Non consentito a chi soffre di claustrofobia, supera un peso di 100 kg e a chi ha problemi motori anche di lieve entità.Informazioni: Prenotazione obbligatoriaDurata: 1 ora e 30 minuti. Solo over 18 anniFotografie: SIVietato fumareCosto: 15 Euro / adultoContatti e prenotazioni: +39 366 248 4151; +39 081 764 5808;mail@galleriaborbonica.com