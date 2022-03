Gli incontri di valore, presentato «L'Italia al tempo dei populismi» di Carmelo Conte

Si è svolto lo scorso venerdì 25 marzo, presso Hotel Habita79 in Pompei, il secondo attesissimo evento, della nuova edizione “Gli incontri di valore” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospite della serata, l'ex ministro socialista Carmelo Conte, autore del libro “L'Italia al tempo dei populismi”.

Carmelo Conte, fortemente voluto nel programma degli Incontri da Ruocco, già parlamentare con diversi incarichi di Governo, ricostruisce nel suo libro la situazione attuale della politica italiana, leggendo in controluce le contraddizioni che hanno favorito l'emergere di fronti populisti che oggi continuano a radicarsi sempre più da una parte all'altra dell'emiciclo parlamentare. Dai partiti alla partitocrazia, e da questa ai populismi e alla loro proteiforme varietà. “L'Italia al tempo dei populismi” è una precisa genealogia della cronaca politica di questo Paese: un'onesta e preoccupata fotografia della malattia non solo istituzionale ma culturale che ha investito l'Italia trasformandone irrimediabilmente la dialettica politica.



L'ex ministro ha tenuto una vera e propria lectio magistralis, in una serata di grandissimo interesse culturale, e con una sala gremita di appassionati partecipanti, che ha rivolto anche numerose domande all'ospite. «La nostra società vive evoluzioni e sfide continue. Il mercato economico e la concorrenza sono sempre più spietati ed agguerriti, ed alcune leadership italiane sono oggi messe in discussione. Questo comporta, che abbiamo sempre più bisogno di competenze, il che tradotto in chiave di rappresentatività politica, significa avere una classe dirigente che faccia della strutturazione dei programmi, del partitismo forte, di un riformismo coerente e finanche rispetto della nostra storia repubblicana, fulcro e vessillo delle loro attenzioni», commenta Nicola Ruocco nel presentare l'ospite.

«Un sincero ringraziamento all'Onorevole Carmelo Conte per il suo prezioso contributo. Il suo libro, offre una visione accurata e attenta di diversi fenomeni recenti. Il messaggio che passa, in chiave valoriale, è che non può esistere un futuro, soprattutto in tema di rappresentatività democratica, se non si rispetta anzitutto il passato. Il valore assoluto che emerge è la centralità dello Stato unita ad alla costanza del dialogo liberista, ed alla necessità di confronto programmatico. Sentimenti di rabbia, di rottura, di paura, non rappresentano la politica. È l’antipolitica; e l’antipolitica diventa talvolta pericolosa, perché è un prodotto mediatico, e porta ad un sistema leaderistico. Quindi viva la politica costruttiva degli ideali, del dialogo, che rispetta la nostra storia».

La kermesse “Gli Incontri di valore” continua intanto il suo interessantissimo percorso; siamo appena al secondo ospite, e ve ne sono altri 10 in programma. Segnaliamo i prossimi incontri per il mese di aprile previsti dal fondatore Ruocco: venerdì 1 aprile, vi sarà la scrittrice Maria Rossi, con il suo romanzo “Come il pane nero”; venerdì 8 aprile, la giornalista Piera Carlomagno con il suo romanzo giallo “Nero lucano”, ed ancora sabato 23 aprile il celebre scrittore Maurizio De Giovanni, con l’ultimissimo romanzo “L’equazione del cuore”.