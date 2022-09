Goethe-Institut a Napoli: al via incontri letterari, mostre e laboratori

Porte aperte al Goethe-Institut di Napoli, giovedì 22 settembre, alle 18 l'inaugurazione della mostra "Vertrautheit der Sehnsucht. Suoni e ricordi di migrazioni", curata da Kornelia Binicewicz, antropologa ed etnomusicologa e Lea Nocera, docente di Lingua e letteratura turca all’Università L’Orientale e direttrice di Kaleydoskop – Turchia, cultura e società (www.kaleydoskop.it) che ha collaborato all’organizzazione. Attraverso le illustrazioni di Gizem Winter, la musica e le canzoni, l'esposizione compie un viaggio nei più reconditi ricordi delle donne che lasciarono la Turchia per emigrare in Germania tra il 1961 e il 1991. Inquadrando il codice Qr sui pannelli, chi visita può ascoltare le canzoni di quel periodo e immaginare, rivivere i sentimenti di abbandono, di struggente nostalgia, di mancanza provati da chi salì su un treno per cominciare una nuova vita in Germania.

Lea Nocera, ideatrice della tappa napoletana di questa suggestiva esposizione, spiega che «la storia della migrazione turca in Germania è piuttosto sconosciuta, eppure è parte della storia d’Europa. Ancor meno noto è che a partire dai primi anni Sessanta molte donne lasciarono da sole la Turchia per andare a lavorare come operaie». La curatrice Kornelia Binicewicz si dice «emozionata di presentare questo progetto e questa storia in una città come Napoli, in cui i sentimenti e la nostalgia sono percepiti in profondità».

«Consiglio ai visitatori di portare le cuffiette del loro smartphone», suggerisce la direttrice Maria Carmen Morese, spiegando che è il modo «per immergersi completamente nel travolgente sound dei brani proposti, dal ritmo orientaleggiante al psichedelico pop turco».

Tra gli appuntamenti letterari, c'è anche l'incontro della strana coppia Massimo Bontempelli e E.T.A. Hoffmann sabato 17 settembre alle 18 con Giuseppe Montesanto e Marinella Mascia Galateria. E, domenica, sempre alle 18, Demetrio Paolin e Bruno Arpaia chiamati a discutere di scienza, memoria e storia nell'opera degli autori Javier Cercas, Daniel Kehlmann, Benjamin Labatut e Georgi Gospodinov. Previsti anche laboratori su prenotazione. Per informazioni: info@lalineascritta.it - 081.5564013 - 3488248372 (WhatsApp)