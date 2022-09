La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad avere tutti i riflettori puntati. Il gossip dell'estate rischia di diventare anche il tormentone della nuova stagione, ma è un argomento che non sembra interessare proprio a tutti. È il caso di Francesco Facchinetti che in radio perde le staffe e diventa una furia.

Francesco Facchinetti è una furia

Attori, conduttori, opinionisti, amici e anche fan della coppia hanno voluto commentare una separazione che ha sconvolto tutti. Tra ipotesi e speculazioni, a volte anche molto fantasiose, però c'è anche chi non ha il piacere di parlare della vicenda: Francesco Facchinetti. Il conduttore di 105 Kaos, programma radiofonico di Radio 105, piuttosto che parlare dell'argomento più in voga ha deciso di abbandonare lo show finendo nei guai.

«Piuttosto rischio il posto»

«Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto», dice in diretta un Francesco Facchinetti infuriato. Lasciando i suoi due colleghi in studio. Il caso Totti-Ilary non sembra proprio interessargli e ha deciso di lasciare il commento del divorzio tra i due, sempre più incandescente, ai colleghi in studio.

La spiegazione su Instagram

Conscio della sua sfuriata eccessiva, Facchinetti ha poi deciso di spiegare l’accaduto sui social. In una diretta su Instagram ha dichiarato: «Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto», ha spiegato aggiungendo: «Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti». Ma adesso la domanda che circola sul web è una sola: Francesco Facchinetti rischia davvero il posto per la sua reazione? Le conseguenze su di lui sembrano poter essere pesanti. C'è chi dice che la sua voce nel programma radiofonico, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00, potrebbe non esserci più. Ma in realtà pare che non ci siano state ripercussioni o prese di posizione dopo il suo gesto. La sua sfuriata sembra essere passata in sordina e, dunque, potrebbe essersi trattato di uno sfogo a lieto fine.