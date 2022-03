Isa Danieli, serata d'onore e presentazione del libro dedicato

Per gli amanti dei grandi interpreti del teatro napoletano, l'appuntamento è per venerdì primo aprile alle 20.30 al teatro CortéSe dei Colli Aminei. Ospite d'onore, l'attrice Isa Danieli, pronta a partecipare a una carrellata di omaggi a lei dedicati dai tanti artisti giunti per l'occasione e alla presentazione del nuovo libro di Antonio Sciotti, pubblicato da Arturo Bascetta Editore “Isa Danieli e la dinastia teatrale dell'800”.

A intervenire insieme con l'autore della pubblicazione, il musicologo e compositore Pasquale Scialò; il regista Stefano Amatucci; l'editore Arturo Bascetta e il giornalista e critico teatrale Giuseppe Giorgio, che modererà anche l'incontro. Interventi musicali ispirati alla carriera di Isa Danieli verranno proposti da Carla Buonerba, Francesca Curti Giardina, Enzo Esposito, Giustina Gambardella, Nadia Pepe e Nadia Sodano. Cui si aggiungeranno gli interventi recitati di Claudio Pennino e Noemi Giulia Fabiano.

Un libro, quello di Sciotti, nato per raccogliere una storia teatrale che nasce nel lontano 1800 quando i fratelli Raffaele, Gennaro e Marianna Di Napoli che abitavano vicino al teatro Sebeto, decisero di intraprendere la carriera di attori. Da questo momento, per sei generazioni, la “Famiglia Di Napoli-Danieli” semina moltissime figure nel teatro di tradizione, oggi delle vere icone. Per ogni stirpe, i membri di questa vasta dinastia teatrale hanno indossato maschere di Pulcinella e ricoperto importanti ruoli del teatro d’arte napoletano, da “Assunta Spina” a “Carmela Battimelli”, da “Filumena Marturano” a “Medea di Porta Medina”, da “Felice Sciosciammocca” a “Picchio Pellecchia”, da “O guappo napolitano” a “’O malamente”.