Ischia film festival: premiato “Giaccio” con colonna sonora di Fabrizio Moro

“Ghiaccio” tra i premiati all’Ischia Global Festival. Film scritto e diretto dal cantautore Fabrizio Moro, insieme con Alessio De Leonardis e prodotto da La Casa Rossa di Francesca Verdini e Tenderstories. Ischia sta vivendo un’indimenticabile settimana dedicata al cinema di qualità grazie al Global Film & Music Festival, di Pascal Vicedomini, giunto alla ventesima edizione. Oltre cento star di Hollywood sono presenti in questi giorni nel golfo per assistere alla premiazione delle tante pellicole nazionali e internazionali.

Il premio Ischia Award for the Enviroment è stato assegnato a Francesca Verdini e rende merito a chi come lei ha fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio dna aziendale, predisponendo i processi, i sistemi e le risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale. “Ghiaccio”, infatti, è stato girato con una metodologia nuova, attenta al tema dell’eco-sostenibilità, soprattutto durante tutto il lavoro svolto sul set.

«Abbiamo sfruttato questo set per studiare delle soluzioni che fossero non impattanti a livello economico, ma che permettessero di realizzare film in modo sostenibile e abbiamo creato una metodologia riconosciuta e certIficata dal Rina» ha dichiarato soddisfatta la produttrice Francesca Verdini.

“Ghiaccio” racconta la storia di Giorgio (Giacomo Ferrara), un ragazzo che sogna di diventare un lottatore di boxe, con un padre morto diversi anni prima per omicidio, lasciando al giovane un debito con la malavita locale. Eredità che gli impedisce di vivere tranquillamente, ma a credere in lui c'è Massimo (Vinicio Marchioni), grazie al quale Giorgio entra nel mondo della boxe e cerca il riscatto dal lascito di suo padre. Non manca una forte componente emotiva in questo racconto che sviluppa, ancora una volta, la metafora dello sport come opportunità di redenzione e strada verso la libertà. La colonna sonora si avvale della presenza di Fabrizio Moro, autore delle musiche originali e interprete di “Sei tu”, il brano con cui il cantante ha gareggiato al festival di Sanremo e con cui ha vinto il premio al miglior testo Sergio Bardotti.