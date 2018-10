Laboratori, lecture e docu-film: continua Travelogue ad Anacapri

Venerdì 12 Ottobre 2018, 13:16

Continuano le residenze artistiche di Travelogue a Capri con Flavio Favelli e Maurizio Nannucci. Dal 15 al 20 ottobre gli artisti saranno invitati al Capri Palace Hotel per tenere laboratori didattici con gli studenti dell'Istituto Axel Munthe, da circa dieci anni legato al progetto.Travelogue, parte del Festival del Paesaggio, a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di opere ispirate al territorio caprese e destinate ad entrare a far parte delle mostre in programma nelle diverse edizioni.Con il workshop dal titolo Travelogue – Vogue – Logo, Favelli porrà l’attenzione sulla moda ricollegandosi ad una riflessione più ampia su loghi, marche e pubblicità così decisivi nella storia recente del nostro Paese. Il vestire, l’apparire, questioni centrali in Italia, verranno interpretati dagli studenti attraverso il dialogo, il disegno e pratiche di collage.La Lecture di Nannucci sarà invece una vera e pèropria conferenza che introdurrà alla sua poetica, presentando alcune delle opere più significative del suo percorso artistico.Come evento collaterale, in collaborazione con Il Festival Arte Cinema di Laura Trisorio, verrà poi presentato il film Renato Mambor di Gianna Mazzini, lunedì 15 ottobre alle ore 11 presso il cinema Paradiso di Anacapri.Uno sguardo intimo e inedito sulle opere e la biografia di Renato Mambor, artista della Scuola romana di Piazza del Popolo, oltre che attore, autore e regista teatrale. Gianna Mazzini aveva con Mambor e la sua compagna, Patrizia Speciale, un rapporto di amicizia profonda. Era stato Mambor stesso a chiederle un ritratto, senza musica, e lo straordinario materiale raccolto e assemblato in questo film gli regala una giusta dimensione.A Mambor è stata dedicata la mostra, inaugurata lo scorso 27 luglio e in esposizione fino al 20 ottobre, alla Casa Rossa di Anacapri.