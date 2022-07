«La notte di Artemide», martedì la presentazione del libro e del progetto per la parità di genere

«La notte di Artemide» è il titolo del libro di Salvatore Formisano e del progetto editoriale di «Unione industriali Napoli» che saranno presentati domani, martedì 5 luglio a partire dalle ore 19.00, presso la sede dell’Associazione imprenditoriale, in piazza dei Martiri 58. Il volume traccia profili di donne, non solo imprenditrici, che hanno con determinazione e tenacia raggiunto livelli di responsabilità in vari campi della vita sociale. L’«Unione industriali Napoli», impegnata nelle tematiche della responsabilità sociale d’impresa, della parità di genere e dell’empowerment femminile, supporta la promozione del libro e ritiene fondamentale coinvolgere gli attori politici, istituzionali, imprenditoriali, sociali in genere, in progetti che inneschino un cambiamento culturale sul ruolo e sulla figura delle donne.

Il ricavato della vendita verrà destinato a un progetto di impatto sociale. Interverranno ai lavori: Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli; Anna Del Sorbo, Vice Presidente Welfare, Responsabilità Sociale delle Imprese, Parità di Genere nonché Presidente Gruppo Piccola Industria, Unione Industriali Napoli; Salvatore Formisano, Vice Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli; Giulia Giannini, Consigliere Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli. Modererà i lavori il Giornalista Enzo Agliardi.