Le anime purganti diventano pop con l'installazione di Alessandra D'Aniello

Per guadagnare la purificazione, le anime purganti sono in perenne e incessante preghiera, così come pregano per loro i cari rimasti sulla terra, a Napoli le anime purganti sono quelle che il popolo adotta, nella chiesa del Purgatorio in via dei Tribunali, pregando affinché assurgano al Paradiso e in cambio chiedono una grazia. Questo antico culto viene letto in chiave pop dall’artista Alessandra D’Aniello, che inaugura sabato 26 febbraio alle 18 la sua opera “Le anime di D10S” al bar Nilo, famoso per l’altarino col capello di Maradona (in via San Biagio dei Librai, 129, ad angolo con piazzetta Nilo) per rendere omaggio alla memoria di Diego Armando Maradona e a Napoli.

L’interpretazione dell’artista delle “Anime tifose purganti”, ma anche del Purgatorio, del Paradiso e dell’Inferno, sarà esposta nella vetrina esterna del bar, fronte strada, insieme a una scarabattola che accoglierà il teschio di un’anima “pezzentella”, dipinto di azzurro, per offrire un “rinfresco”: un omaggio rispettoso all’anima di un caro defunto. Ad accompagnare la presentazione dell’opera, il Bagarija trio con musiche popolari della tradizione calcistica fedele a Maradona, a concluderla la sfilata degli stendardi dedicati dall’artista al Dios.

D’Aniello, richiamando le anime purganti nella sua opera, compie un doppio lavoro: da un lato, invita a pregare per l’anima di Maradona, per aiutarla a raggiungere il Paradiso, chiedendo in cambio la vittoria del terzo scudetto per il Napoli, dall’altro, invita a pregare per le anime dei tifosi defunti, così i vivi pregano per aiutare i morti a raggiungere il Paradiso, mentre i morti aiutano i vivi affinché il Napoli vinca di nuovo, riscattando l’intera città.

Da sabato, chiunque potrà apporre all'opera una piccola cornice (possibilmente azzurra) con la foto di un proprio caro defunto, purché tifasse Napoli.