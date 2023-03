«Pagine Gialle», Lello Marangio presenta il libro a Frattamaggiore

È prevista per il primo dicembre l’uscita del nuovo libro di Lello Marangio dal titolo «Per favore non toccatemi i disabili» edito dalla Casa Editrice Homo Scrivens.

Marangio torna a parlare della disabilità con un romanzo, un libro manifesto scritto come sempre con la leggerezza e l’ironia propria dell’autore napoletano, un volume incentrato sulla storia d’amore fra Linda e Giovanni due ragazzi in carrozzina.

Nel frattempo Marangio continua con le presentazioni del suo divertentissimo best seller «Pagine Gialle»; il 28 marzo incontrerà i ragazzi del Liceo Filangieri di Frattamaggiore e con lui ci saranno il comico Lino Barbieri e l’influencer Mery Esposito. Il 31 marzo sarà invece a Napoli, a Città della Scienza in un convegno su Scrittura ed inclusione.

Sabato 15 aprile parteciperà alla IV Edizione di NapoliCittàLibro, dove presenterà ancora Pagine Gialle in compagnia del bravissimo attore e comico Gino Rivieccio, con l’editore Aldo Putignano e con Alessandro Polidoro Presidente del Salone partenopeo. Il 21 aprile invece porterà il suo libro sulla disabilità «Al mio segnale scatenate l’infermo» a Trani nella cornice del Festival del giullare, teatro contro ogni barriera. Ancora, il 28 aprile sarà a Minori nella rassegna Festival dei Libri in Costiera.