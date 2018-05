«Libri in scena», tappa alla Pietrasanta con Davide Morganti

Lunedì 21 Maggio 2018, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 19:15

I libri per valorizzare location monumentali e palazzi storici. Prosegue con successo “Libri in scena!”, la rassegna letteraria itinerante ideata dall’associazione culturale Ilmiofuoriorario, col patrocinio dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, giunta alla seconda edizione. Autori e pubblico sono coinvolti in una serata dove la presentazione del libro si trasforma in un evento: visita guidata, musica, teatro contribuiscono a rendere piacevole ed emozionante la conoscenza del testo.Alla scoperta del libro, La consonante K (Neri Pozza editore) di Davide Morganti, domenica 27 maggio, Basilica Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (Piazzetta Pietrasanta, 17). Da programma, appuntamento alle ore18 alla Basilica Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta che, in occasione di Libri In Scena, chiuderà al pubblico per riservare il nuovo percorso “Lapis – i segreti della Pietrasanta” ai partecipanti alla rassegna ideata dall’associazione Ilmiofuoriorario.Si potrà ammirare l’installazione permanente che ha riaperto la cripta e la cavità sotterranea della Basilica al pubblico con un suggestivo percorso multisensoriale. A seguire, alle 19, la performance teatrale e musicale incentrata sul libro di Davide Morganti. A conclusione sarà offerto un aperitivo. E’ da preferire la prenotazione al numero di tel. 349 8117137 (anche via whapp) oppure via email: mar.amm@libero.it o anche sulla pagina FB LIBRI IN SCENA!2018. Biglietto 15 euro, comprensivo di visita, performance e aperitivo.Collaborazioni musicali a cura di Marco Gesualdi, suggestioni teatrali di Alessandro Errico e Giulia Esposito. Alla rassegna partecipano anche gli studenti dei corsi turistico e linguistico dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Antonio Serra”.