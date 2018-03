Lina Merlin raccontata dalle donne e dal libro di Laura Cesarano a scuola

Sabato 10 Marzo 2018, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia di una donna coraggiosa che sfidò i colleghi maschi in parlamento ed al governo. Ma soprattutto la storia di una donna che volle ridar dignità alle "prostitute" costrette alle case chiuse.Stamattina alle 10 l'appuntamento con Lina Merlin, nel libro di Laura Cesarano Jouakim.L'appuntamento che si terrà nel palazzetto dell'Its Sturzo a Castellammare, nell'ambito delle iniziative dell'istituto per il mese di marzo come mese della donna, coinvolgerà le quinte classi della scuola superiore di via d'Annunzio.All'incontro, oltre all'autrice, parteciperanno Fiorella Girace del Cif(centro italiano femminile) in veste di moderatrice, Pina Scognamiglio del Cif, e la dirigente scolastica Cinzia Toricco.Ma soprattutto gli studenti dell'Istituto tecnico statale, per capire e approfondire la vita e il modus operandi di una signora che il 20 febbraio del 1958 riuscì a far passare una legge per la dignità delle donne.La cui frase provocatrice "ma che uomini siete che per aver i favori delle donne dovete pagarle?" è entrata nella storia della Repubblica Italiana."Abbiamo bisogno di conoscere la storia di una madre costituente come la Merlin-scrive anche sui social la scrittrice stabiese- madre di molte conquiste e libertà a favore delle donne. Facciamo gli auguri alla nostra società perchè si fermino violenze e discriminazioni di genere, e perchè da oggi chi denuncia violenze trovi tutela e giustizia immediatamente".