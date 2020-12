I tirocini al Mann diventano social: sui canali online la formazione degli studenti

Anche in tempi di chiusura a causa dell'emergenza Coronavirus, continuano, con le nuove tecnologie, le attività di formazione all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: una prerogativa costante, che va al di là della fase di emergenza, per fornire alle giovani generazioni una chiave di comprensione delle professioni legate alla gestione dei beni culturali.

Da lunedì prossimo, sulla pagina Facebook del MANN, saranno postati i lavori svolti dagli studenti: seguendo il format delle videoguide del Museo in lingua straniera, presenteremo online un suggestivo racconto in persiano (i sottotitoli saranno in italiano) dei calchi assiri del nostro Museo (dal 2022 queste opere saranno esposte in una nuova sezione permanente), realizzato in occasione del tirocinio di una studentessa iraniana dell'Università Orientale.

Non mancheranno gli studi sulle immagini fotografiche, elaborate per Instagram da alcune allieve dell'Ateneo federiciano nell'intento di coinvolgere gli utenti del social; in lavorazione, un progetto di approfondimento su Marcello Venuti, da destinare a nuove piattaforme didattiche online.

