Mediterraneo Next, dialoghi al Palazzo Reale di Napoli

Cosa sta accadendo nel Mediterraneo e quanto il clima influenza ed è influenzato dall’interazione con gli esseri umani? Quali azioni servono e cosa possiamo fare?

Mediterraneo NEXT, che si terrà alla Sala Visibilità di Palazzo Reale di Napoli, sabato 7 ottobre dalle ore 12 alle ore 14 è un incontro con economisti, esperti di mare ed ambiente, di migrazioni, di libri e cultura visiva, durante il quale Nicola Saldutti, caporedattore economia del Corriere della Sera, e Patrizia Varone, giornalista e curatrice, proveranno a dare delle risposte dialogando con: Ugo Leone già docente di Politica dell’Ambiente alla Federico II; Maria Cristina Gambi ricercatrice associata all’Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, già ricercatrice alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli; Massimo Deandreis, Intesa Sanpaolo - Italian Maritime Economy; Alessio Scanziani, ingegnere energetico presso IEA, International Energy Agency; Pietro De Lellis, Docente di Sistemi dinamici presso Università Federico II Napoli; Marina Castellano, responsabile medico Msf, Medici senza frontiere; Antonella Del Giudice, scrittrice; Francesca Marra, direttore Greenze Arsenali Fotografici Verona; Barbara Jodice, archivio Mimmo Jodice; fotografie di Alessio Mamo, Christian Minelli, Vittorio Sciosia. La proiezione del video-documento “Mediterraneo. Il mare del futuro” selezionato dal “Tools for After Cinema Festival” di Melbourne organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, concluderà l’incontro.

Per essere presenti a Mediterraneo NEXT sabato 7 dalle ore 12 occorre prenotare a partire dal 28 settembre su https://campanialibrifestival.it/ Mediterraneo NEXT è anche un laboratorio di fotografia gratuito lab Mediterraneo NEXT che si svolgerà giovedì 5 e venerdì 6 ottobre Sala Esattezza (Sala Pompeiana).

Sviluppato dal fotografo Daniele Aguzzoli, è rivolto a 10 persone dai 18 anni in su che abbiano una buona conoscenza della macchina fotografica.

Per partecipare è sufficiente inviare un portfolio in pdf completo di biografia e contatti, a candidature@mediterraneofotografia.eu entro le ore 12 di sabato 30 settembre.

Tutte le informazioni sullo svolgimento del laboratorio saranno fornite alle 10 persone selezionate. Mediterraneo NEXT, incontro e laboratorio, è inserito nel Campania Libri Festival della Lettura e dell’Ascolto organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Mediterraneo NEXT è organizzato dall’associazione Lo Cunto in collaborazione con la rassegna Mediterraneo Fotografia