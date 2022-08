“Meet Attorney Sachs”: due avvocati USA incontrano gli studenti di giurisprudenza della Federico II

Mercoledì 7 settembre, dalle ore 10 alle ore 12, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà la tavola rotonda "Meet Attorney Sachs: Two U.S. Attorneys Meet Federico II Law Students". L'evento, che ha ricevuto il patrocinio dell’American Studies Center di Napoli, vedrà la partecipazione di due avvocati americani, Maria Sachs e Peter Sachs, che incontreranno gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza Federico II per un confronto sul ruolo della professione forense negli Stati Uniti.

Questo incontro, che si aprirà con i saluti del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II, prof. Sandro Staiano, rientra tra le attività promosse dal Delegato per l'Internazionalizzazione di tale Dipartimento, il prof. Amedeo Arena, che fungerà da moderatore: “Le aule dei tribunali americani figurano spesso nei film e serie televisive. Ma quanto di ciò che vediamo in tv corrisponde alla realtà? Questo è ciò che intendiamo scoprire insieme a due avvocati statunitensi d’eccezione”.

Maria Sachs ha iniziato la propria carriera al servizio di Janet Reno, procuratrice dello Stato della Florida, divenuta successivamente la prima donna a ricoprire l’incarico di Procuratrice generale degli Stati Uniti. Maria Sachs si è poi affermata come penalista a Miami, un successo che attribuisce alle proprie origini partenopee: “Essendo un’orgogliosa italoamericana, la carriera forense è stato per me una scelta naturale. Non vedo l'ora di condividere la mia esperienza con i futuri avvocati dell’Università Federico II e di discutere insieme a loro delle principali sfide ed opportunità della professione forense”. Già deputata e senatrice del Parlamento dello Stato della Florida, Maria Sachs è ora commissaria della Contea di Palm Beach, una delle più vaste contee del Sud degli Stati Uniti.

”U.S. Supreme Court building, Washington, D.C” (Carol M. Highsmith Archive, Library of Congress, Prints and Photographs Division).

Peter Sachs si è laureato presso la Fordham University, di New York City, ed è abilitato al patrocinio negli Stati della Florida e di New York, nonché presso i tribunali federali degli Stati Uniti. Peter Sachs è uno degli autori del “Florida Bar Manual on Condominiums”, un vero e proprio punto di riferimento in materia, posto che la Florida è uno degli Stati con il maggior numero di condomini. È socio fondatore di Sachs Sax Caplan, uno studio legale con più di 60 avvocati. “Il mio è stato un lungo percorso: ho iniziato come rifugiato e cittadino americano di prima generazione, ora gestisco uno dei principali studi legali nel Sud della Florida. Non vedo l'ora di confrontarmi con gli aspiranti giuristi dell'Università Federico II".

L’evento è aperto al pubblico e si terrà esclusivamente in presenza presso l’Aula Pessina, Corso Umberto I, 40. E’ richiesta la registrazione attraverso questo modulo: https://forms.gle/avqaB6HDQLpC3cTd7