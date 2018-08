Meta di Sorrento, mercoledì la rassegna «Mare, amore e...»

Domenica 26 Agosto 2018, 15:53

META DI SORRENTO - Mercoledì prossimo, presso il Lido Meta Mare, in cartellone l'appuntamento con «Mare, Amore e…», organizzato dall’associazione culturale Sfumature in Equilibrio col patrocinio del Comune di Meta. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, anche quest’anno si occuperà del mare quale risorsa per il territorio, fonte di ispirazione artistica, elemento cardine per la vita, storia e lo sviluppo dei paesi della Penisola Sorrentina, valorizzando e premiando tutti coloro che lavorano per tutelare e valorizzare questo bene tanto prezioso.La manifestazione, nata nel 2015 da un’idea del presidente dell’associazione promotrice, Antonio Fienga, ha fin da subito avuto come nota caratterizzante lo sguardo positivo verso un elemento che è stato – e continua ad essere – preziosa risorsa per il territorio, sviluppando un fortunato turismo e ispirando artisti di ogni genere e di ogni parte del mondo, divenendo protagonista nel cinema, nella letteratura e in diverse forme d’arte. «Il Mare Amore e… – afferma Fienga – si sposta di anno in anno in un diverso lido metese, perchè è a Meta che è nato ed è questa la cittadina costiera che, probabilmente più di ogni altra, vanta un passato e un presente fortemente legato al mare. Non solo suggestioni paesaggistiche, ma anche tracce storiche che hanno fortemente condizionato i suoi abitanti: sul viso dei metesi c’è il racconto di quella storia che affascina e si rinnova. Un legame indissolubile che merita di essere raccontato e valorizzato anche attraverso appuntamenti annuali di questo tipo. La nuova edizione vanta inoltre la presenza di diverse realtà che accendono i riflettori su fatti sensibili e di rilevanza sociale, pur conservando il suo carattere positivo e propositivo».