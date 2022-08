«La musica che gira intorno», la rassegna itinerante presenta Peppe Barra a Piazza Mercato

Con il concerto del Maestro Peppe Barra riprende la rassegna itinerante «La musica che gira intorno» che fa parte delle tre linee del progetto turistico-culturale «Vedi Napoli e poi… torni» finanziato dalla Regione Campania con Fondi Poc 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e promosso dall’assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli. A cura di Ravello Creative Lab Srl, che ha affidato la direzione artistica allo stesso Peppe Barra e a Dj Uncino, «La musica che gira intorno» propone un nuovo appuntamento live di grande spessore artistico e simbolico, infatti il Maestro Barra rappresenta nei migliori dei modi la musica napoletana a cavallo tra tradizione e ricerca.

Per lo spettacolo che si appresta a fare, nella suggestiva cornice di Piazza Mercato, luogo-simbolo di tradizione centenaria e da sempre crocevia di traffici mercantili, storie incredibili e scenario, nel corso dei secoli, di sanguinose rivoluzioni, grandi epidemie e ed esecuzioni capitali; il più grande interprete vivente della musica popolare ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita e carriera artistica facendosi affiancare dai sodali musicisti come Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco di Cristofaro (fiati etnici) con i quali trasmetterà al suo pubblico un magma incandescente di emozioni: dalla risata più sonora alla commozione più autentica. Ospite Rosalba Santoro (voce). Inoltre verranno eseguiti anche i brani del nuovo album dal titolo «Cipria e caffè» scritto con giovani autori napoletani come Gnut e Toto Toralbo.