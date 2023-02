Napoli, l'8 marzo tra donne e letteratura: incontro con le autrici Paola Iannelli, Chiara Tortorelli e Letizia Vicidomini

Alcuni spazi fisici votati alla bellezza hanno la capacità di attrarne altrettanta, seppur sotto forme differenti. Può accadere che in una giornata dal significato sempre profondo - e pure controverso - tre donne, tre scrittrici, abbiano deciso di dare corpo a un evento capace di gratificare occhi e cuore. In programma l’8 marzo alle 17,30, presso il Museo di Casa Ascione, la più antica manifattura di Torre del Greco nel prestigioso settore della lavorazione artistica di corallo, cammeo, madreperla e metalli preziosi, si terrà «Storie preziose».

Un evento, nella sede dell'Angiporto Galleria Umberto I, con un titolo evocativo e che vedrà protagoniste Paola Iannelli, Chiara Tortorelli e Letizia Vicidomini, autrici di spicco nella compagine partenopea di scrittori sempre più riconosciuti a livello nazionale.

Nelle sale dedicate al talento che Giovanni Ascione trasformò in oggetti di estrema raffinatezza, meritando riconoscimenti internazionali e diventando fornitore della famiglia reale che gli conferì il privilegio di fregiare il marchio con le insegne di Casa Savoia, la preziosità dei monili farà da cornice alle ospiti che racconteranno dei personaggi femminili presenti nei propri romanzi. Dalla «Storia pettegola di Napoli» (Newton Compton) di Tortorelli alla intrigante «Amarga» (Homo Scrivens) di Iannelli sino a «Dammi la vita» (Mursia) di Vicidomini, verranno estrapolate le sfaccettature multiformi dell’universo femminile, indagato e scoperto attraverso trame noir o trasformando voci e pettegolezzi in testimonianze di storia e cultura. Ad intessere legami e collegamenti tra i libri un fil rouge - rosso come il corallo – dipanato dal moderatore Francesco Escalona, che saprà accompagnare le autrici lungo le strade delle proprie stesse parole.

La voce magica di Maria Gabriella Tinè si occuperà di dare vita ai personaggi e alle trame intricate. Un incontro di anime, la meraviglia di Napoli e le sue ombre raccontate in uno dei salotti più raffinati della città, a due passi dal Teatro di San Carlo. Non mimose, non formule trite, non polemiche sterili ma un tuffo nel bello, con immersione nella cultura.